Višje sodišče: Parcela z vrtovi ob Plečnikovem stadionu pripada Fondovim blokom

Višje sodišče je v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond začeli jeseni 2009, zavrnilo pritožbe nasprotnih strani in potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je parcelo z vrtovi prisodilo naselju Fond. Nasprotna stran ima zdaj le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije.

Kot je v imenu prebivalcev Fondovih blokov zapisala Karmen Stariha, gre za parcelo, ki jo je Mestna občina Ljubljana (Mol) kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP). Višje sodišče je v prav vseh točkah zavrnilo pritožbe ter potrdilo dozdajšnje ugotovitve in odločitve.

"S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi pravnoformalno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju," je zapisala Karmen Stariha. Pritožba na sklep v okviru rednih pravnih sredstev po njenih besedah ni več mogoča, nasprotna stran ima le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije.

Epilog 15-letnih prizadevanj

Kot je še zapisala, za prebivalce Fondovih blokov ta odločitev pomeni tudi "potrditev upravičenosti in pravilnosti njihovih skoraj 15-letnih prizadevanj za ohranitev svoje lastnine in kakovosti bivanja v naselju". Obenem pričakujejo, da to pomeni konec projekta BŠP in zanje "razbremenitev vseh pritiskov, ki so jih bili deležni v vsem času, ko so se zavzemali za svoje legitimne pravice".

Prebivalci Fondovih blokov tudi pričakujejo, da bo odločitev višjega sodišča "pozitivno vplivala na reševanje Plečnikovega stadiona, na način, ki bo omogočal, da se ga čim prej, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, obnovi v izvirni, Plečnikovi obliki in z ustreznimi namembnostmi vrne v javno uporabo".

Pečečnik že omenjal prodajo stadiona

Znano je, da se je poslovnež Joc Pečečnik s prejšnjim ministrom Vaskom Simonitijem že dogovarjal za odkup Plečnikovega stadiona. Kot je pred časom povedal za Delo, je tudi novi ministrici za kulturo Asti Vrečko in premierju Robertu Golobu "poslal jasno sporočilo, da je pripravljen prodati, če želi država kupiti". Vendar je ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko glede Plečnikovega stadiona zavzelo stališče, da bi bilo bolje, če bi ga odkupila lokalna skupnost.

"Na ministrstvu za kulturo menimo, da bi bila optimalna rešitev, da bi stadion zaživel kot del mestne športnorekreacijske in kulturne infrastrukture, zato državno lastništvo Plečnikovega stadiona ni najbolj ustrezna rešitev. Država pa bo pomagala zagotoviti finančno pomoč za prenovo Plečnikove dediščine, v skladu s konservatorskim načrtom," so danes zapisali.

Tretja možnost je še nejasna

Oktobra je tudi potekal sestanek med predstavniki ministrstva za kulturo in Mola. Župan Zoran Janković je predlagal dve možnosti, in sicer da ministrstvo stadion odkupi ali da naredi vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ministrica Vrečko je tedaj "omenila še tretjo možnost, ki je pa ni pojasnila", so zapisali na Molu ter dodali, da je bilo to tudi zadnje srečanje med ministrico in županom, stališče ministrstva pa so označili za "prelaganje bremena na lokalno skupnost".

Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da je bil Plečnikov stadion med temami delovnega sestanka glede odprtih vprašanj in aktivnosti s področja kulture, dediščine in prostora. Strani sta si izmenjali mnenja o projektu in odgovornostih lastnikov, a sklepov ni bilo. Dodali so, da je s predstavniki družbe BŠP usklajen termin za sestanek.

Trenutno potekajo natančni pregledi stanja Plečnikovega stadiona, s čimer bo mogoča relevantna razprava, so zapisali na ministrstvu za kulturo.

Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika ter partnerjev Mola in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje - hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje. Trenutno sicer na ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt BŠP.