Vinjen zadel hidrant in smeti ter zbežal #foto

Včeraj zvečer so sevniške policiste obvestili, da je na območju Šentjanža pri odcepu za Koludrje voznik osebnega avtomobila trčil v hidrant in odpeljal s kraja nesreče.

Policisti so se takoj odzvali in ugotovili, da je voznik po nesreči zapeljal do bližnjega naselja, kjer je avtomobil parkiral na dvorišču stanovanjske hiše in vožnjo nadaljeval z drugim vozilom. V Birni vasi so 46-letnega kršitelja izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus alkoholiziranosti.

Foto: Policija

Zaradi vinjenosti in neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom

V litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligrama alkohola (3,04 g/kg). Ugotovili so, da je kršitelj zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v zabojnike in bližnji hidrant.

Odvzem vozniškega dovoljenja in prepoved vožnje

Foto: Policija

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjene kršitve voznika kaznuje z dva tisoče evrov globe in se mu izreče 18 kazenskih točk.