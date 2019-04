Vinica je bila pet dni samostojna republika #video

100 let že mineva, odkar je belokranjska Vinica, bolj znana kot rojstni kraj pesnika Otona Župančiča, za celih pet dni postala kar samostojna republika. Samooklicano državico so vaščani Vinice razglasili 21-ega aprila 1919.

Idejo o republiki so vaščani dobili od domačinov, ki so se vrnili iz pravkar končane prve svetovne vojne. Povod za razglasitev samostojne države je prinesel zaplet okoli žigosanja denarja, so poročali v oddaji Danes na Planetu. A upor Viničanov in prebivalcev okoliških vasi sta že po treh dneh zadušila orožništvo in vojska.

Ob stoletnici domačini simbolično pripravljajo pet dnevno praznovanje.

Ideja o Viniški Republiki je zrasla v gostilni, pripovedujeta pravnuka gostilničarja Miheliča, enega izmed ustanoviteljev. Kip, posvečen uporu, stoji nasproti njihove domačije.

"Mislim, da smo lahko Viničani ponosni, da mamo Viniško republiko in se že od nekdaj čuti ta patriotizem," pravita vnuka Miheliča

V petdnevnem praznovanju bo Viničane obiskal predsednik države, koncert pa bo imel še Jan Plestenjak.

Čeprav so upor zadušili z aretacijo vseh vpletenih, Belokranjci v zgodovino zrejo s ponosom.

"Lahko bi rekli, da gre na nek način za zadnji kmečki upor, ki smo ga bili deležni. Tako da vsekakor lahko slavimo progresivno politično misel tako obrobnega prostora," meni Janez Weis, vodja Mestne muzejske zbirke Črnomelj.

V tako burnih političnih časih po prvi svetovni vojni so si upali jasno izraziti željo po demokratični ureditvi. Vzporednice z uporom sta domačina prepletla tudi v mozaiku "Republikanec". Mozaik je namreč sestavljen iz razbitin skodelic in ploščic, ki so jih prispevala skoraj vsa viniška gospodinjstva.