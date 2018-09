Konec tedna bo deževen, mogoče so tudi nevihte z močnejšimi nalivi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bomo imeli pretežno oblačno vreme s pogostimi padavinami, napovedane so tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija, pojasnjujejo na agenciji za okolje (Arso).

V nedeljo bo pretežno oblačno, nastajale bodo plohe in posamezne nevihte, ponekod pa bodo tudi daljša obdobja brez padavin. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bodo še pojavljale plohe, v torek sledi razjasnitev

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, popoldne pa bodo še nastale krajevne plohe.