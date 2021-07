Vijugal po cesti, petkrat zapeljal v rdečo luč in na cesti sprehajal psa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek so policisti v Teharjah obravnavali 53-letnika, ki je vijugal po cesti, vozil po nasprotnem voznem pasu in bankinah, nato pa vozilo parkiral v krožišču in po cesti sprehajal psa.