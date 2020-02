Velika prenova na železniški progi Zidani Most–Rimske Toplice #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske železnice so ta mesec za železniški promet po petih mesecih nadgradnje odprle desni tir na železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice. Nadgradnja, ki se je začela avgusta lani, je zajemala zamenjavo tirne grede, tirov, vozne mreže ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav v dolžini okoli 7,5 kilometra.

Na celotni trasi so bili nadgrajeni tudi objekti spodnjega ustroja, kot so prepusti, mostovi ter podporni in oporni zidovi, piše na spletnih straneh direkcije za infrastrukturo, piše STA.

Marca bodo zaprli še levi tir

Trenutno izvajajo pripravljalne aktivnosti za izvedbo del na levem tiru. Začetek popolne zapore levega tira je predviden v začetku letošnjega marca in bo trajal do konca letošnjega julija.

V Rimskih Toplicah bodo obnovili tudi železniško postajo

Sočasno z nadgradnjo železniške proge po pisanju STA izvajajo tudi gradbena dela za nadgradnjo in ureditev železniške postaje Rimske Toplice, kjer bodo zgradili nov podhod, perone, nadstrešnico in postajno poslopje ter uredili zunajnivojsko križanje Rimske Toplice–Jurklošter z novim podvozom s kesonom in povezovalno cesto.

Pri nadgradnji železniške postaje Rimske Toplice in nadgradnji železniškega odseka Zidani Most–Rimske Toplice je predvidena nadgradnja 15,8 kilometra tirov in 19,7 kilometra vozne mreže. Za izvedbo del je bila podpisana pogodba v vrednosti 77,7 milijona evrov. Vsa dela bodo končana predvidoma proti koncu letošnjega leta, piše STA.

Obnova za 282 milijonov evrov

Dela se izvajajo v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje. Projekt je sofinanciran v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 90,6 milijona evrov. Ocenjena vrednost celotne nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje je 282 milijonov evrov. Glede na to, da so pri projektu že podpisane vse večje pogodbe za izvedbo del, pa na direkciji ocenjujejo, da bo končna vrednost nižja od ocenjene, še poroča STA.