Velenjska komunala znižuje ceno variabilnega dela toplote

Komunalno podjetje Velenje bo v petek variabilni del toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjske odjemalce v Šaleški dolini znižalo za 0,7 odstotka na 68,2 evra za megavatno uro (MWh) brez davka. Ob tem bosta občini Velenje in Šoštanj ceno toplote za marec in april subvencionirali v višini pet evrov za MWh.

Kot je Komunalno podjetje Velenje pojasnilo na svoji spletni strani, je lahko svet ustanoviteljev komunalnega podjetja variabilni del cene toplote za gospodinjstva prilagodil po tistem, ko je Termoelektrarna Šoštanj (Teš) s 1. januarjem in nato še s 1. februarjem znižala nakupno ceno toplotne energije.

Variabilni del cene toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo poslovnega in industrijskega odjema medtem ostaja nespremenjen in znaša 73,05 evra za MWh brez davka.

Močno zvišanje cene toplote je to zimo razburilo prebivalce Šaleške doline. Ljudska iniciativa Velenje je v ponedeljek Tešu vročila zahtevo, da ceno toplote zniža na 20 evrov za MWh, svoje zahteve, med drugim znižanje stopnje DDV na toplotno energijo z 22 na 9,5 odstotka ter izločitev stroška emisijskih kuponov ogljikovega dioksida iz izhodiščne cene distribucije toplote, je predstavila tudi DZ, vladi in ministrstvu za okolje, prostor in energijo.

Če zahteve ne bodo upoštevane, je iniciativa napovedala sprožitev postopka za razpis referenduma. Od pristojnih pa pričakuje, da se na njene zahteve odzovejo v naslednjih 14 dneh.

V Tešu so v odzivu ponovili, da ceno toplotne energije, ki jo proizvajajo za Šaleško dolino, regulira Agencija za energijo ter da s cenami za dobavo toplote ne ustvarjajo dobička, ampak krijejo le stroške proizvodnje.