Več kot 110 otrokom iz socialno šibkega okolja omogočili brezskrbne počitnice

S točkami, ki so jih donirali člani programa Smile & Drive OMV in donacijo podjetja MOL & Ina je več kot 110 otrok letovalo v okviru programa Pomežik soncu.

Ob prevzemu podjetja OMV Slovenija, ki se danes imenuje MOL & INA, se je s slovenskega trga poslovil tudi program zvestobe Smile & Drive, saj ga je zamenjal MOL Move, program zvestobe skupine MOL. S tem mejnikom se je končalo tudi doniranje točk, ki so jih člani Smile & Drive s svojimi nakupi zbirali v preteklosti.

Skupaj so donirali 5.258.800 točk, podjetje MOL & INA pa je dodalo še dodatna dva milijona točk in v programu Pomežik soncu, ki ga vodi Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), počitnice omogočilo več kot 110 otrokom. Donacijo so sredi preteklega tedna v Pacugu simbolično predali Bredi Krašna, generalni sekretarki ZPMS.

Iz MOL so se ob tem zahvalili strankam, ki so donirale točke in skupaj s podjetjem omogočile brezskrbne počitnice številnim otrokom, med katerimi so se nekateri celo prvič v življenju kopali v morju.