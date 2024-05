Valič pozval mlade na volitve: Nisem politično opredeljen, sem pa politično zaskrbljen

V Brežicah se je dopoldne začel evropski mladinski dogodek European Youth Event (EYE) Brežice, na katerem bodo dva dni razpravljali o prihodnosti Evrope. Dogodek povezuje mlade iz Slovenije in drugih držav v zabavnem druženju in razpravah o prihodnosti Evrope. Udeležuje se ga več kot 200 mladih, starih med 16 in 30 let, iz Slovenije in okoliških držav.

Na otvoritveni slovesnosti poziv mladim k udeležbi na evropskih volitvah

Z uvodno slovesnostjo se je danes začela tudi glavnina evropskega mladinskega dogodka EYE Brežice, ki je med 23. in 26. majem v Brežice pripeljal več kot 200 mladih ne le iz Slovenije, temveč tudi drugih evropskih držav. Medtem ko so se udeleženci in udeleženke kulturno-umetniških kolonij zbrali že včeraj, so danes prišli še mladi, ki se bodo udeleževali aktivnosti, namenjenih prav njim.

Uvodno slovesnost, ki je potekala v prostorih ZPTM Brežice, je vodil Vid Valič, ki je mlade pozval, naj gredo na prihajajoče volitve in sami odločajo o svoji prihodnosti. "Nisem politično opredeljen, sem pa politično zaskrbljen," je dejal mladim. Foto: Evropski parlament

Župan Občine Brežice Ivan Molan je izpostavil, da so mladi tisti, ki predstavljajo prihodnost. Prav Mladinski center Brežice je bil zgrajen z evropskimi sredstvi, obiskovali pa so ga številni mladi, ki so danes lokalni ali nacionalni odločevalci in odločevalke. Ob tem je izpostavil dobro sodelovanje z mladinskim centrom, ki opravlja pomembno delo. "Hočemo, da mladi izkoristijo svoje znanje in potenciale in jih pri nas razvijajo še naprej," je poudaril.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je izpostavil, da še danes velja rek, da na mladih svet stoji, zato si želi še večjega sodelovanja z mladimi, saj je to osnova za bodoče intelektualce. Pomembo vprašanje je, kako dati čim več tistim generacijam, ki šele prihajajo. Mladi so tisti, ki neobremenjeno vidijo svet okrog sebe in dajejo pobude. Pomembno je, da izrazijo svoje mnenje, tako na nacionalnem kot tudi lokalnem nivoju, je dodal.

EYE Brežice je lokalna izvedba evropskega mladinskega dogodka, imenovanega "European Youth Event", ki mlade iz celotne Evropske unije povezuje v razprave o ključnih družbenih vprašanjih in spodbuja oblikovanje in izmenjavo idej o prihodnosti Evrope. Dogodek, ki bo vključeval tudi čezmejno sodelovanje z mladimi in organizacijami iz sosednjih držav, podpira in sofinancira Evropski parlament.

Direktorica direktorata E na generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko Sofia Alves je poudarila, da je treba pri oblikovanju politike regionalnega razvoja, tudi Slovenije, upoštevati mlade. To imajo v mislih tudi, ko se odločajo, katere projekte bodo financirali, komu bodo dali možnost. "Pomembno je, da podpiramo dogodke, na katerih se zbirajo mladi, pa tudi take razpise, na katerih se mladi potegujejo za sredstva za projekte, ki jih sami oblikujejo in vodijo. Pri tem pa je pomembno, da mladi ne pozabijo iti na volitve. Mislim, da je bil brexit boleča izkušnja, ki je pokazala, kaj se zgodi, če mladi ne gredo na volišča," je dodala.

Mladi s konkretnimi vprašanji za evropski poslanki in poslanca

Uvodne slovesnosti so se udeležili tudi trije poslanci in poslanke Evropskega parlamenta. Irena Joveva je med ukrepi Evropskega parlamenta za mlade izpostavila povečanje sredstev za program Erasmus+, pa tudi Evropsko solidarnostno enoto. Ob tem pa je med prioritetami za prihodnje izpostavila ureditev plačanega pripravništva v Evropskem parlamentu.

Pomen programa Erasmus+ je izpostavila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak. Ta se je po njenem mnenju izkazal kot eden najboljših programov Evropskega parlamenta, ki mladim ne prinaša le nove izkušnje, temveč tudi nova poznanstva in prijateljstva. "Niti zavedamo se ne, koliko stvari financira evropska politika," je dejala.

Evropski poslanec Matjaž Nemec pa je izpostavil pomen jamstva in strategije za mlade. Pri vseh programih pa bi morala biti, kot je dodal, bolj zastopana socialna nota, saj vsi mladi nimajo enakih pogojev. Vsi trije so ob tem mlade pozvali k aktivni državljanski participaciji in udeležbi na volitvah v Evropski parlament.

Vprašanja mladih iz občinstva so pokazala, da nikakor ne drži trditev, da mladih politika ne zanima. Njihova vprašanja evropskima poslankama in poslancu so bila še kako konkretna, med drugim jih je zanimalo, kaj bodo storili na področju ureditve decentralizacije in ureditve javnega prevoza za trajnostnejše naravnan razvoj.

Predstavnik informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Andrej Miholič je poudaril, zakaj je pomembno, da gredo mladi na evropske volitve. "Ravno za mlade je nujno, da greste na volitve, saj ste ravno vi tisti, ki boste najdlje živeli s posledicami odločitev prihodnjega sklica Evropskega parlamenta. Evropski poslanci in poslanke radi prisluhnejo mladim in sledijo njihovim predlogom," je dejal.

Direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik pa je spomnila, da so mladi sami izrazili željo po tem, da se prijavi projekt, ki bi v Brežice pripeljal evropski mladinski dogodek. Mladi so sodelovali pri prijavi projekta, sodelovali pri pripravi projekta in zdaj sodelujejo pri izvedbi dogodka. Gre za dogodek, ki je inspirativen, kreativen in spodbuja demokratično udejstvovanje, je dodala.

Foto: Evropski parlament

Zaključna slovesnost bo potekala v soboto, 25. maja, med 16.30 in 17.30 prav tako v večnamenski dvorani ZPTM Brežice. Na njej bosta prisotna tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel, ki bosta prisluhnila predlogom mladih in z njimi govorila o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Mlade bo na volitve pozval tudi direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. Z mladimi pa bosta v svetovni kavarni o Evropi, kot si jo želijo, govorila evropska poslanca Klemen Grošelj in Franc Bogovič.