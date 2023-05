V Zrečah so se pojavili letaki z nevarno vsebino

Na družbenih omrežjih se je pojavilo opozorilo, da se v Zrečah in okolici pojavljajo letaki s QR-kodo, ki pozivajo k samopoškodovanju in (naj bi) v nadaljevanju "igre" pozivali celo k samomorom, Občina Zreče opozarja na svoji strani na Facebooku in občane poziva, naj v primeru, da letak opazijo, o tem obvestijo policijo.

Kot so zapisali na občini, so se listi formata A4 pojavili na glavni avtobusni postaji Zreče, pred Sparom, pred Mercatorjem, v bližini bara Lara … Preostale lokacije preverjajo na terenu, piše na omenjeni strani na družbenem omrežju Facebook.

V Zrečah so takoj stopili v stik s Policijsko postajo Slovenske Konjice.

"Taka dejanja so za nas nesprejemljiva in jih ostro obsojamo. Občane, ki opazijo tak letak, naprošamo, da se ga ne dotikajo in ga ne odstranjujejo, temveč naj takoj pokličejo policijo na telefonsko številko 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200," so še zapisali na občini.