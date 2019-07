V ZDA sedemdesetletnik cel teden izgubljen taval po gozdu

V gozdu na jugu Kalifornije so v soboto po tednu dni iskanja našli sedemdesetletnika, ki se je tam izgubil in nato taval naokoli, od tega pet dni brez hrane. Kot so povedali reševalci, je bil moški, ko so ga našli, še v dovolj dobri formi, da je celo malce hodil, nato pa so ga helikopterjem odpeljali na preiskave in počitek v bolnišnico.

73-letni Eugene Jo se je 22. junija oddaljil od skupine pohodnikov, ki so bili na pohodu po narodnem gozdnem parku Angeles na jugu Kalifornije.

Reševalci so ga našli v soboto in bil je še v dovolj dobri formi, da se je z njimi pogovarjal in celo malce hodil, je prek Twitterja sporočila reševalna ekipa iz kraja Montrose. S helikopterjem so ga nato odpeljali v bolnišnico, kjer bodo opravili preiskave, moški pa si bo lahko ob tem tudi odpočil.

Starostnik kar pet dni ni imel kaj dati za pod zob, vodo pa je pil iz potoka, so še sporočili reševalci. Na srečo so bile temperature v minulih dneh na območju, kjer se je izgubil sedemdesetletnik, blage, letošnje padavine pa so tudi poskrbele, da je bilo dovolj vode, so še povedali reševalci.

Izgubljenca je iskalo več kot 70 ljudi.