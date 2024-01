V zadnjih 24 urah 126 prometnih nesreč, ena oseba je umrla

V petek ob 10.59 se je na Vodovodni ulici 34 v Mariboru zgodila prometna nesreča v kateri je ena oseba umrla. Dvainštiridesetletni voznik tovornega vozila je vozil na ploščadi železniškega terminala iz smeri Vodovodne ulice proti Tržaški cesti in s prednjim delom vozila trčil v 66-letnega pešca. Pešec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

V zadnjih 24 urah 126 prometnih nesreč

Sicer so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 126 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, pet nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 79 kršitev javnega reda in miru ter 99 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih, pridržali so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali tri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 12 vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 37 tatvin, 24 vlomov, 14 poškodovanj tujih stvari, pet povzročitev telesne poškodbe, štirje primeri nasilja v družini, tri ponarejanja denarja, tri preprečitve uradnega dejanja oziroma napade na pooblaščeno osebo, tri grožnje, dve drzni tatvini, dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, eno ponarejanje listin ter en rop.