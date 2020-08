V Vitanju na ogled kamen z Lune

Kamen, ki so ga pridobili na površju Lune 14. decembra 1972 med misijo Apolla 17, bo po napovedih ameriškega veleposlaništva razstavljen v Centru Noordung od torka do predvidoma konca leta kot simbol skupne predanosti raziskovanju vesolja.

Po njihovih podatkih bo tokrat prvič, da bo delček z Luninega površja na ogled v Sloveniji. Vzorec iz bazalta je nabral astronavt in geolog Harrison "Jack" Schmitt med misijo Apolla 17 leta 1972 v bližini mesta pristanka lunarnega modula. Tehta 120 gramov in je del večjega kamna, ki je ob prihodu na Zemljo tehtal okoli osem kilogramov. Star je okoli 3,75 milijarde let in s tem starejši od 99,99 odstotka vseh kamnin na površju Zemlje, piše STA.

"Ameriško veleposlaništvo si je za postavitev te edinstvene razstave v Sloveniji v sodelovanju z agencijo Nasa in Centrom Noordung prizadevalo deset mesecev na vrhuncu epidemije covid-19," so v današnjem sporočilu za javnost navedli na veleposlaništvu.

Tudi replika Armstrongove obleke

Centru Noordung bodo do konca avgusta predali tudi repliko vesoljske obleke, ki jo je nosil Neil Armstrong med svojim sprehodom po Luni 21. julija 1969. Replika v naravni velikosti, ki jo je posodil muzej Smithsonian, bo v Vitanju na ogled do začetka novembra.

Foto: Wikimedia Commons

Replika je bila narejena ob 50. obletnici pristanka na Luni s pomočjo tridimenzionalnega skeniranja Armstrongove obleke iz zbirke Nacionalnega letalskega in vesoljskega muzeja v Washingtonu, ki je del ustanove Smithsonian. Izdelanih je bilo 15 replik originalne Armstrongove obleke, ki so bile razstavljene na bejzbolskih stadionih po ZDA v sezoni leta 2019, piše STA.

Replika, ki bo prispela v Center Noordung konec avgusta, je bila na ogled na stadionu Yankeejev v mestu New York, Smithsonian pa jo je podaril ameriški diplomatski misiji pri Združenih narodih na Dunaju. Gre za edino od 15 replik, ki bo na ogled zunaj ZDA.

Kot izpostavljajo na veleposlaništvu, ZDA in Slovenijo veže dolga zgodovina raziskovanja vesolja, med drugim štirje astronavti slovenskega rodu, prelomno delo Hermana Potočnika Noordunga in sodelovanje Antona Mavretiča pri projektih Voyager 1 in 2.

"Skupaj verjamemo v premikanje meja"

"Razstavi sta plod prepričanja, ki je skupno tako Slovencem kot Američanom, da morajo biti znanstveni dosežki in znanost za vse človeštvo, tako kot je zapisano na lunarnem modulu Apollo 11. Skupaj verjamemo v premikanje meja in odkrivanje novih dognanj o vesolju. To je le nekaj skupnih vrednot, ki zaznamujejo trajno partnerstvo med našima narodoma," je izpostavila veleposlanica Lynda C. Blanchard.

Direktor Centra Noordung Dominik Kobold je poudaril, da je raziskovanje vesolja del slovenske zgodovine. "Pred več kot sto leti se je s prelomnimi idejami Hermana Potočnika Noordunga začelo potovanje, ki nas bo vodilo do izstrelitve naših prvih dveh satelitov in k nadaljnji zavezanosti znanstvenim dosežkom. Veseli nas, da bomo gostili ti neverjetni razstavi in enega izmed najdragocenejših eksponatov, ki je kadarkoli prišel v Slovenijo," je povedal, še piše STA.