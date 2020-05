Glede na izvide preiskave je mogoče, da se je zaposlena okužila že enkrat v preteklosti, in ni nujno, da so njene trenutne težave posledica okužbe z novim koronavirusom.

Glede na izvide preiskave je mogoče, da se je zaposlena okužila že enkrat v preteklosti, in ni nujno, da so njene trenutne težave posledica okužbe z novim koronavirusom. Foto: Matej Povše

Po potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri eni od zaposlenih na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so brise odvzeli približno 50 zaposlenim in bolnikom. Pri vseh je bil izvid negativen. Znova jim bodo brise odvzeli čez sedem in nato čez 14 dni.

Kot je danes pojasnila Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, je bila zaposlena v stiku s kar nekaj zaposlenimi in bolniki. Gre za bolnike na obeh oddelkih, vzpostavljenih za zdravljenje klasičnih infekcijskih bolezni. Pri tistih, ki so jih na kliniko sprejeli do torka, so odvzeli bris in ostajajo v neke vrste izolaciji, tako da bodo ločeni od bolnikov, ki so jih na kliniko sprejeli pozneje, ko zaposlene ni bilo več v službi, poroča STA.

Mogoče je, da se je okužila že v preteklosti

"Pozitivno je, da je zaposlena večino časa uporabljala predpisano zaščitno opremo, tako da je tveganje, da bi prišlo do prenosa okužbe ali na sodelavce ali na bolnike, s tem precej zmanjšano," je po pisanju STA dejala Logarjeva. Poleg tega je po njenih besedah glede na izvide preiskave mogoče, da se je zaposlena okužila že enkrat v preteklosti, zato ni nujno, da so njene sedanje težave posledica trenutne okužbe z novim koronavirusom.

Zaradi slabega počutja odšla k zdravniku

Tisti dan, ko so ji potrdili okužbo, se je slabo počutila, zato je šla k svojemu osebnemu zdravniku in so naredili preiskave, sicer pa izrazitih prehladnih znakov z epidemiološko anamnezo pri njej niso potrdili, je povedala Logarjeva. Dodala je, da na izvide serološkega testiranja še čakajo.

Tako še ni mogoče reči, kje se je zaposlena, šlo naj bi za medicinsko sestro, okužila. V zadnjem času ni delala z bolniki s covid-19, je pa z njimi delala v času, ko so na kliniki imeli največ teh bolnikov. Če bo serološka preiskava pokazala pozitivna protitelesa, je velika verjetnost, da gre pri njej za okužbo, ki se je zgodila že v preteklosti, po poročanju STA pravi Logarjeva.

Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je izpostavila, da je vedno več podatkov, da je z umirjanjem klinične slike kužnost bistveno manjša. Foto: STA

Nobenega novega primera okužbe

V UKC Ljubljana po poročanju STA ni bilo nobenega dodatnega primera okužbe. Na maksilofacialni kirurgiji so sicer imeli pacienta, pri katerem je bil bris pozitiven na virus, a ni šlo za akutno bolezen, ampak je glede na epidemiološke podatke verjetno skupaj z družino okužbo preboleval že konec marca.

Na delo se bo vrnila, ko bo bris negativen

Logarjeva je ob tem navedla ocene, da človek, ki je prebolel covid-19, ni več kužen 14 dni od umiritve simptomov in lahko opravlja vse dejavnosti. Izjema so tisti, ki delajo v zdravstvu, pri njih se pred vrnitvijo na delo preveri še bris. Tudi zaposlena z infekcijske klinike se bo v delovni proces lahko vrnila šele, ko bosta pri njej dva zaporedna brisa negativna, piše STA.

Kužnost se sčasoma precej zmanjša

Logarjeva je ob tem izpostavila, da je vedno več podatkov, da je pravzaprav z umirjanjem klinične slike kužnost bistveno manjša. Tako je pred kratkim izšla raziskava, kjer so ugotavljali, da po šestih dneh ni več velikega tveganja za prenos okužbe na druge, tudi če živijo v istem gospodinjstvu, poroča STA.

V bolnišnico niso v zadnjih 14 dneh sprejeli nikogar

Čeprav trenutno v Sloveniji ne kaže na večje širjenje virusa v populaciji, pa bodo še vedno posamezni primeri, zato je pomembno, da smo pozorni, da se držimo splošnih priporočil in da se še vedno opravljajo testiranja. Trenutno je za večino okužb znan izvor, iščejo se tudi kontakti ljudi, pri katerih je bila okužba potrjena, te se testira in se jim svetuje neka oblika karantene, je še povedala Logarjeva. V bolnišnico zaradi covid-19 v zadnjih 14 dneh po njenih besedah ni bil sprejet nihče, še navaja STA.