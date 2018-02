V trčenju z vlakom ena oseba poškodovana, poginil pes

V Prožinski vasi v občina Štore sta v soboto okoli 19.30 trčila vlak in osebno vozilo. Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo odpeljali v celjsko bolnišnico. V nesreči je poginil pes, ki so ga gasilci oddali higienski službi.

O dogodku so obvestili pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in s tehničnim posegom umaknili osebno vozilo.