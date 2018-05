Ta mesec bodo končana dela na izvlečnem tiru

Izvedba del na projektu izvlečnega tira bo končana v tem mesecu, junija bodo opravili interne tehnične preglede izvedenih del, upravni organ pa bo opravil še tehnični pregled, so pojasnili na direkciji za infrastrukturo. Vzporedno s tem projektom se končuje tudi izvedba prevozne elektronapajalne postaje Hrastovlje.

V drugi fazi projekta sanacije ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača-Koper, kot na direkciji uradno imenujejo projekt izvlečnega tira, ki predstavlja nadgradnjo obstoječega tira, so izvedli sanacijo mostu čez reko Rižano, zaradi dotrajanih temeljev stebrov pa so postavili tudi nove stebre vozne mreže.

Vlečni tir bo omogočil fleksibilnejši promet

Na območju od podvoza P1 do konca mostu čez Rižano so postavili še protihrupno ograjo ter v dolžini 1,4 kilometra izvedli nadgradnjo celotnega obstoječega železniškega tira. Prav tako so obnovili zunanje dele prepustov, uredili okolico celotnega območja od odvodnjevalnih kanalov do lokalnih cest ter prestavili steber daljnovoda v območju elektronapajalne postaje Dekani.

V okviru prve faze projekta izvlečnega tira so že lani zgradili 1,2 kilometra novega tira. Še pred gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom naj bi izvlečni tir omogočil fleksibilnejšo vodenje prometa vlakov in s tem večje zmogljivosti obstoječe železniške proge.

V okviru prve faze so med drugim zgradili nov most čez Rižano, uredili okoliško strugo ter zgradili nov podvoz na kolesarski poti Porečanka, pri tem pa obnovili dostopno cesto in uredili črpališče za podvoz. Dela so zajela tudi nov podhod na lokalni cesti, prestavitev obstoječega vodovoda ter krajinsko ureditev okolice.

Prav tako so prestavili daljnovod ter izvedli melioracijo na območju izgradnje novega tira. Za tega so postavili tudi nasip in postavili pet prepustov, nove tirne naprave pa ustrezno nadgradili s signalno-varnostnimi napravami in telekomunikacijami.

Kot zagotavljajo na direkciji, stroški izvedbe projekta niso presegli predvidene investicijske ocene sanacije.