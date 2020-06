V stranki Alenke Bratušek imajo spet težave s plagiatorstvom

Da so v poslanski skupini pri pripravi predloga zakona, ki ga državni zbor obravnava danes, uporabili kar predlog ministrstva, je razvidno tudi iz spodnje fotografije.

Predlog poslanske skupine SAB na levi in predlog ministrstva na desni.

Zakon, ki je v pripravi na ministrstvu za infrastrukturo, je strokovno osebje ministrstva pripravilo v preteklem obdobju. Zdaj pa se je pojavil identičen zakon v imenu poslanske skupine SAB. Z enakimi slikami in grafi, je ob tem v državnem zboru povedal Aleš Mihelič, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo.

"Želim opozoriti na prakso, če jo primerjamo z gospodarstvom, tam nam je tak pristop tuj. Če zamenjaš delodajalca, s seboj pa vzameš gradivo, ki si ga tam opravil, in ga potem prodaš pri novem delodajalcu, se to razume kot najmanj nehigienično," je dodal.

Kaj pravijo v SAB?

Poslansko skupino SAB smo prosili za naslednja pojasnila:

Koliko ljudi je pripravljalo predlog in koliko časa je bilo porabljenega za pripravo predloga?

Kako pojasnjujete dejstvo, da je predlog zelo podoben oziroma v nekaterih delih identičen kot predlog istega zakona, ki so ga pripravili na ministrstvu za infrastrukturo?

Ali ste pri pripravi vašega predloga prepisovali oziroma kopirali dele besedila iz predloga ministrstva za infrastrukturo?

Če da, kje ste dobili predlog ministrstva za infrastrukturo in ali se vam zdi takšno početje primerno?

Odgovorili so nam, da je predlog zakona o infrastrukturnem skladu nastal na ministrstvu za infrastrukturo in na podlagi ideje, predlogov in usmeritev takratne ministrice Alenke Bratušek. "V njem so zapisane njene avtorske ideje o konceptu sklada, ki jih je imela že pred nastopom ministrske funkcije. Negativno mnenje sedanje vlade potrjuje, da ideja infrastrukturnega sklada ni njihova in ji celo nasprotujejo, toda to je za državo, naš razvoj in infrastrukturne projekte zelo slabo," so dodali.

Bratuškovi zaradi magisterija očitali plagiatorstvo

Težave zaradi očitkov o plagiatorstvu je Alenka Bratušek imela že kot predsednica vlade, saj je v svoji magistrski nalogi iz leta 2006 brez navajanja virov prepisovala iz vladnih gradiv.



Fakulteta za družbene vede je takrat ustavila postopek za odvzem znanstvenega naslova Bratuškovi, saj pogoji za odvzem naslova po njihovih besedah niso obstajali. Ugotovili so namreč, da njeno magistrsko delo kljub navajanju virov v nasprotju s standardi in kljub nenavajanju vladnih gradiv ni plagiat.