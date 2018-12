V Steklarni Rogaška nevarnost izpusta jedkih nevarnih snovi, zaposlene evakuirali

V Steklarni Rogaška obstaja nevarnost izpusta jedkih nevarnih snovi. Iz regijskega centra za obveščanje Celje prebivalce v bližini proizvodnega obrata pozivajo, naj do preklica ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo zračenje. Zaposlene so evakuirali. Policisti so zavarovali območje.

Do izpusta še ni prišlo, so za Siol.net pojasnili na celjski izpostavi uprave za zaščito in reševaje. Pojasnili so, da je enega od IBS-kontejnerjev, ki so namenjeni skladiščenju snovi, napihnilo. Težava je v tem, da ne vedo točno, kaj je v njem. Kontejner so morali nadzorovano odpreti, zato so izvedli lokalno evakuacijo bližjega prebivalstva, če bi morda karkoli šlo narobe, so nam še povedali.

"Kovinski priokus v ustih"

Kot nam je povedala ena od zaposlenih, naj bi v kontejnerju shranjevali odpadke od kislin. Predvidevajo, da je v kontejnerju že bila neka snov, ki je reagirala z odpadki, zato se je ta napihnil. Kot nam je še povedala, je močno smrdelo po žveplu, sama pa je imela v ustih še nekaj ur kovinski, trpek priokus.

Prebivalce pozivajo, naj ostanejo v zaprtih prostorih

Foto: STA Prebivalcem svetujejo, naj spremljajo medije, prek katerih jih bodo tudi obvestili o preklicu nevarnosti, ter dosledno upoštevajo navodila vodstva intervencije in podjetja. Svetujejo jim, da ostanejo v zaprtih prostorih, zaprejo okna in vrata ter izklopijo zračenje.

Celjski regijski center je obvestilo prebivalcem posredoval na zahtevo vodje intervencije ob izrednem dogodku v Steklarni Rogaška in na prošnjo podjetja. Kaj se je zgodilo, niso pojasnili, na spletni strani uprave za zaščito in reševanje pa je zaznamek o industrijski nesreči.

Podjetje z okoli 800 zaposlenimi je leta 2015 postalo del finske korporacije Fiskars. V slatinskem podjetju je septembra lani tudi gorelo. Poškodovan ni bil nihče, nastalo pa je za okoli 100 tisoč evrov materialne škode. Takrat je zagorelo na plinski peči, namenjeni za predelavo stekla.