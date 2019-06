V Srbiji vložili kazensko ovadbo zoper Kučana, očitajo mu vojne zločine in genocid

Neznani prijavitelj nekdanjemu predsedniku republike Milanu Kučanu po poročanju srbskega časnika Politika očita, da je leta 1991 zagrešil vojni zločin proti vojnim ujetnikom in tudi genocid. Kazensko ovadbo zoper Kučana je vložil odvetnik Dušan Bratić, ki naj bi preiskoval zločine, ki so bili storjeni nad pripadniki nekdanje JLA in civilisti med vojno po razpadu nekdanje Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja.

Prijavo vložil tudi proti nekdanjemu načelniku štaba teritorialne obrambe v Sloveniji

Kazensko ovadbo je Bratić vložil tudi proti nekdanjemu načelniku republiškega štaba teritorialne obrambe v Sloveniji Janezu Slaparju, Francu Anderliču, ki je poveljeval eni od organizacijskih enot slovenske teritorialne obrambe, ter še proti trem ljudem, ki naj bi, kot trdi odvetnik, neposredno izvedli domnevne zločine.

Odvetnik Dušan Bratić očita Kučanu, da je v času vojne za Slovenijo neposredno vplival na izvedbo vojnih zločinov proti pripadnikom JLA in civilnemu prebivalstvu. Foto: STA

Ovadenim očita, da so kršili pravila mednarodnega prava iz ženevske konvencije. V kazenski ovadbi odvetnik navaja, da je skupina pripadnikov teritorialne obrambe 29. junija 1991 na Škofijah v neposredni bližini mejnega prehoda z Italijo v času veljave prekinitve ognja z avtomatskimi puškami streljala na pet terenskih vozil JLA, ki so stala v koloni.

Kučanu očita, da je vplival na izvajanje vojnih zločinov

Glede odgovornosti Kučana Bratić medtem poudarja, da je bil ta takrat predsednik Slovenije in da je imel oblast nad vsemi oboroženimi formacijami teritorialne obrambe. Nekdanjemu predsedniku Slovenije očita, da je s tem zagotovo na seznamu glavnih vojnih zločincev, ki so odgovorni za razpad Jugoslavije.

"Kučan ni bil kaznovan, vendar je vplival na izvajanje vojnih zločinov, ki so bili od 8. julija 1991 v velikem številu izvedeni proti civilnemu prebivalstvu, med katerim so bili žene in otroci pripadnikov JLA, ranjenci, sanitetno osebje, vojni ujetniki in vojaki, ki so odložili orožje," pojasnjuje Bratić.

Kdaj, kje, kako in zakaj naj bi se zgodili domnevni vojni zločini, beograjski odvetnik ni pojasnil, prav tako ni o tem poročal prej omenjeni beograjski časnik, ki je bil v času zadnje vojne na Balkanu pod velikim vplivom režima nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića. Spomnimo, da Kučan tako kot noben drug slovenski državljan nikoli ni bil obtožen pred Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu.

Poskušali smo pridobiti tudi odziv nekdanjega predsednika republike Milana Kučana, ki ga bomo objavili, ko ga prejmemo.