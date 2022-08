V Spar po visokokakovostno otroško hrano

Oglasno sporočilo

Slovenci smo vedno bolj ozaveščeni potrošniki, zato smo pozorni na to, kaj jemo, in tudi nakupujemo bolj premišljeno. Posebno pozornost namenjamo izdelkom za prehrano otrok, ki morajo biti preverjeno kakovostni. Iz Spara , kjer so zelo ponosni na svoje izdelke, sporočajo, da so njihove otroške BIO kašice SPAR Natur*pur letos pridobile certifikat Demeter. Gre za priznano znamko za živila, ki potrošniku zagotavlja visoko kakovost izdelka, poleg tega pa spodbuja tudi njegovo ozaveščenost do narave.

Kaj je certifikat Demeter?

Ko izbiramo kakovostne izdelke in pridelke, bi morali potrošniki poleg branja deklaracije slediti tudi certifikatom, ki zagotavljajo preverjeno kakovost izdelka. Mednarodni certifikat Demeter označuje pridelke in izdelke, pridelane po načelih biodinamike ter po strogih smernicah pri pridelavi in predelavi. Pridobijo ga le blagovne znamke hrane najvišje kakovosti. Blagovno znamko Demeter smejo uporabljati le pogodbeni partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli. Strogo se preverja celoten postopek od pridelave do predelave dela v skladu s smernicami Demeter. Izdelki z oznako Demeter izpolnjujejo vse pogoje, predpisane za ekološko pridelavo in predelavo, ter ob tem postavljajo biodinamiki dodatne zahteve, ki predstavljajo najbolj stroge standarde, kar jih imamo na voljo. Demeter je v Sloveniji pa tudi po svetu pojem kakovosti za živila.

Kaj je biodinamična metoda pridelave?

Za pridobitev certifikata Demeter morajo izdelki izpolnjevati zelo visoke standarde. Pridelani morajo biti po biodinamični metodi, ki je najzahtevnejša metoda ekološke pridelave. Gre za sonaravno metodo kmetovanja, ki poleg ekoloških metod upošteva tudi zakonitosti letnih časov in naravnega gibanja Zemlje. Metoda pridelovanja, ki jo je že leta 1924 utemeljil filozof in znanstvenik dr. Rudolf Steiner, zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal, ekološko ravnotežje in zdravje, reprodukcijske sposobnosti rastline, ki predstavljajo vir zdravja v prehranski verigi živalim in človeku.

Osnova biodinamike so ekološko in biodinamično pridelani semena in sadike, kompost za gnojenje namesto mineralnih gnojil, kolobarjenje namesto monokultur, pripravki za zaščito rastlin iz zdravilnih zelišč, ter minerali, ki krepijo rastline in zmanjšujejo pojav bolezni in škodljivcev, spoštovanje integritete oziroma dostojanstva živali, krma za živali, pridelana na lastni kmetiji. V biodinamiki ni dovoljena uporaba živalskih hormonov in rastnih regulatorjev, gensko spremenjenih organizmov, umetnih gnojil, pesticidov in drugih kemičnih sredstev.

Strog nadzor kakovosti

Družba Spar Slovenija se je prijavila v članstvo Združenja Demeter Slovenija ter z njihovimi predstavniki podpisala licenčno pogodbo za pravico uporabe blagovne znamke Demeter. V Združenju Demeter Slovenija so nato natančno pregledali vse recepture izdelkov za prehrano otrok in odobrili pravico do uporabe blagovne znamke Demeter tistim izdelkom, ki so ustrezali smernicam Demeter. Spar Slovenija v izdelke ne posega, zato je osnovno delo pri pridobivanju certifikata Demeter opravila kontrolna in certifikacijska organizacija Demeter Nemčija.

Prejemnik certifikata Demeter so otroške bio kašice SPAR Natur*pur

V Sparu so zelo ponosni na otroške BIO kašice SPAR Natur*pur različnih okusov, brez laktoze, dodanega sladkorja in soli, ki so letos pridobile certifikat Demeter. Med njimi so tudi SPAR Natur*pur BIO sadno-zelenjavne in žitne kašice za dojenčke z različnimi okusi.

Surovine za otroške BIO kašice SPAR Natur*pur so pridelane po biodinamični metodi kmetovanja, pri kateri za gnojenje uporabljajo kompost ter različne pripravke iz rastlin in zelišč, ki ščitijo in krepijo rastline ter trajno oživljajo tla. S kolobarjenjem, ki je značilno za biodinamično pridelavo, ohranjajo naravno ravnovesje obdelovalnih površin in raznovrstnost rastlin. Hkrati pa kašice ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, fitofarmacevtskih sredstev za zaščito rastlin pred boleznimi in škodljivci, arom, konzervansov in drugih aditivov. Starši ste zato lahko brez skrbi, saj bodo vaši malčki uživali preverjeno visokokakovostno hrano.

