Nekaj pred sedmo uro zjutraj so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje, je v izjavi za medije pojasnil državni sekretar Boštjan Šefic. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala. Kasneje so se razmere umirile in v tem trenutku vse poteka normalno.

Glede na to, da so plovila hrvaške policije poskušala preprečevati postopek, slovenska policija hrvaškim ribičem v konkretnem primeru ni izdala globe. "Ne glede na to je policija vse dokumentirala, identificirala plovila in bo potem nadaljevala ustrezne postopke," je pojasnil Boštjan Šefic. Foto: Ana Kovač

Ker Hrvaška sodbo arbitražnega sodišča zavrača in je ne namerava izvajati, je Slovenija implementacijo sodbe danes začela le na morju. Na kopnem je namreč za uveljavitev sodbe potreben dogovor obeh držav. Slovenski organi so včeraj, ko je potekel šestmesečni rok, ki ga je sodišče dodelilo državama za dogovor o izvajanju arbitražne sodbe, napovedali, da bodo popisali in kaznovali vse, ki bodo brez dovoljenja prečkali razdelitveno mejo v Piranskem zalivu.

Slovenska policija je hrvaške ladje opozorila, da so v slovenskem morju

Danes so v slovensko morje vplule tri hrvaške ribiške ladje. Slovenska policija je omenjene ladje opozorila, da se nahajajo v slovenskem morju, da so nezakonito prestopile državno mejo ter da so v prekršku in da bo policija izvedla ustrezne prekrškovne postopke, je v današnji izjavi za medije v Kopru pojasnil državni sekretar na notranjem ministrstvu Šefic.

Celotno dogajanje je bilo tudi dokumentirano in na podlagi tega bo policija izvedla vse potrebne aktivnosti. Kasneje je v slovensko morje sicer vplula še ena ladja, a po ugotovitvah slovenske strani je do tega prišlo zaradi okvare na enem od hrvaških ribiških čolnov. "Kasneje je bilo v slovenskem morju mirno in ta trenutek vse poteka normalno," je dodal državni sekretar.

Slovenski državni organi bodo izrekali globe

Šefic je obenem poudaril, da slovenski državni organi nadzirajo celotno slovensko morje in imajo situacijo "popolnoma pod kontrolo". Na žalost pa še vedno prihaja do incidentov oz. prekškov. "Mi bomo naredili vse, da bi bilo tega čim manj oziroma da tega ne bi bilo. Če pa bo, bomo pa seveda ukrepali v skladu z zakonodajo in tudi izrekli globe," je dodal.

Po besedah direktorja Policijske uprave Koper Danimirja Rebca imajo trenutno na razpolago pet policijskih plovil in s tem trenutno obvladujejo razmere v slovenskem morju.

Pred hišo, ki je pristala na Hrvaškem, ima zapornico

Arbitražno sodišče je Sloveniji dodelilo večji del Piranskega zaliva, na kopnem pa je Slovenija del ozemlja izgubila. Arbitražna sodba je ljudi v Razkrižju razočarala. Meja tu še vedno seka dvorišča, nekateri imajo pred svojo hišo celo zapornico, ki jo morajo vsak dan dvigovati, če želijo na delo ali po opravkih.

[video: 67160 / ]

Video: Planet TV