V Slovenijo tudi le s hitrim testom

Hitri test je ustrezen, če je opravljen v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji in je naveden na seznamu hitrih testov EU.

Za prebolevnike ni sprememb

PCR-test pa je ustrezen, če je opravljen v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Za osebe, ki so prebolele bolezen covid-19, in cepljene osebe ni sprememb in lahko vstopijo brez napotitve v karanteno.

Prihod iz držav, ki niso na rdečem seznamu

Vlada je spremenila tudi pogoje za prihod z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba, ki prihaja s takšnega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu.

Novost je, da mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.

Vlada s ponedeljkom sprošča ukrepe v nekaterih dejavnostih

Vlada je na današnji seji s ponedeljkom sprostila ukrepe na področju izvajanja dimnikarskih storitev, gradbenih del in kongresne dejavnosti. Zrahljala je omejitve pri ponujanju nastanitev in predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Ukinila je prepoved uživanja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo s ponedeljkom dovoljeno izvajanje kongresne dejavnosti ob pogoju, da zaposleni in potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Nastanitvene storitve

Manjše bodo omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Dostopnost bazenov

Novost je dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Ta pogoj morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Zasedenost razpoložljivih zmogljivosti je omejena na 75 odstotkov.

Trgovski centri bodo morali po novem na posamezno stranko zagotavljati 10 kvadratnih metrov in ne več 20 kvadratnih metrov.

Vlada podaljšala veljavnost protikoronskih omejitvenih ukrepov

Vlada je podaljšala veljavnost protikoronskih omejitvenih ukrepov glede zbiranja ljudi, delovanja avtošol, nošnje mask in razkuževanja rok ter glede obvezne namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Poleg tega je nekoliko spremenila odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Vsebina odlokov ostaja nespremenjena

Vlada je danes na podlagi mnenja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje sklenila, da se do 13. junija podaljša veljavnost ukrepov iz odlokov, ki so bili izdani na podlagi zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer ostaja vsebina odlokov nespremenjena.

Zbiranje ljudi

Tako se za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi, o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom ter o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Verska svoboda

Vlada je danes prav tako podaljšala veljavnost odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok pa je tudi dopolnila z opredelitvijo, koliko oseb lahko v zaprtih prostorih ali na prostem kolektivno uresničuje versko svobodo.

Odslej bo lahko v zaprtem prostoru in na odprti površini, kjer se za kolektivno uresničevanje verske svobode uporabljajo tudi fiksni sedeži, zasedenih do 50 odstotkov razpoložljivih sedišč. Ob tem bo morala biti zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen med člani skupnega gospodinjstva. Tam, kjer sedišč ni ali pa so ta postavljena, pa bo morala biti med udeleženci oziroma postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva, so sporočili iz Ukoma.

Podaljšanje do 13. junija

Število udeležencev v zaprtih prostorih in na prostem je sicer po njihovih opozorilih še vedno omejeno na eno osebo na 10 kvadratnih metrov oziroma več oseb iz skupnega gospodinjstva.

Z novelo odloka, ki začne veljati dan po objavi v uradnem listu, se podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija.