V Sloveniji oktobra za 20 odstotkov več smrti

Oktobra je v Sloveniji umrlo za 20,2 odstotka več ljudi v primerjavi s povprečnim mesečnim številom umrlih v letih 2016−2019, razkrivajo podatki Evropskega statističnega urada (Eurostat). Slovenija je tako že drugi mesec nad evropskim povprečjem presežne umrljivosti, oktobra pa je razlika med slovenskim in evropskim povprečjem znašala tri odstotne točke. Kot sicer poudarjajo pri Eurostatu, je presežno umrljivost težko povezati samo s smrtmi, ki so posledica covid-19.

Kakšen bo letošnji november?

Presežna umrljivost oktobra letos je sicer manjša, kot je bila oktobra lani, in sicer za sedem odstotnih točk. Ali se je trend nadaljeval tudi v novembru, bodo razkrili podatki, ki pa še niso na voljo.

Spomnimo, lani novembra je imela po podatkih Eurostata Slovenija kar za 93 odstotkov več presežnih smrti. Letošnji november pa so zaznamovali večkratni neslavni rekordi, Slovenija je bila kar nekaj časa v Evropski uniji na samem vrhu glede števila potrjenih novih okužb s koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev.

Kaj se dogaja pri sosedih?

Podobno presežno umrljivost kot Slovenija je oktobra imela tudi Hrvaška, kjer so zabeležili za 20,7 odstotka več smrti v primerjavi s povprečnim mesečnim številom umrlih v letih 2016−2019. V Avstriji so oktobra zabeležili za 12,4 odstotka več smrti, na Madžarskem za 6,3 odstotka in v Italiji za dva odstotka.