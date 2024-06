V Šentvidu pri Stični danes tradicionalno druženje pevskih zborov

Dogajanje se bo pričelo ob 9. uri na sejmu domače obrti in umetnosti Vid Art, na katerem se bodo predstavili 25 ponudnikov umetnostne ter rokodelske obrti in lokalna društva. Posebna gosta letošnjega programa, ki se bo odvijal na ulicah Šentvida, sta plesni par z imenom Arbadakarba in lanski zmagovalec šova Slovenija ima talent Domen Kljun.

Ob 12.30 sledi slavnostna povorka sodelujočih pevskih zborov od gasilskega doma do OŠ Frana Verda. Na povorki bodo nastopili Konjerejsko društvo Radohova vas, Godba Stična, Godba Vodice in Mažorete Trebnje.

Dirigent Igor Švara je iz bogate zakladnice slovenske ljudske pesmi izbral tiste, ki opevajo ljubezen. Foto: Daniel Novakovič/STA

Na osrednji prireditvi tradicionalnega tabora na športnem igrišču pri OŠ Ferda Vesela, ki se bo začela ob 13. uri, bo navzoče pevce in poslušalce nagovoril nekdanji predsednik države Borut Pahor. Nastopilo bo okoli sto pevskih zborov, med njimi tudi otroški in mladinski zbori iz Šentvida, Ivančne Gorice in Dobrepolja. V programu sodelujejo tudi Policijski orkester, Folklorna skupina Vidovo in recitatorji Srednje šole Josipa Jurčiča.

Prireditev bo prenašala televizija Planet TV. Za uspešno izvedbo dvodnevnega programa skrbi organizacijski odbor z domačimi društvi, krajevno skupnostjo, šolo in krajani Šentvida ob finančni podpori Občine Ivančna Gorica, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter sponzorjev in donatorjev.

Tradicionalni pevski tabor je v soboto zvečer uvedel nastop slovenskih zborov iz zamejstva in tujine. Tuji nastopajoči so bili iz Srbije, Madžarske in s Hrvaške.