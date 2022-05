V SD prižgali zeleno luč

Socialni demokrati so na današnji konferenci potrdili vstop stranke v novo vlado pod vodstvom Roberta Goloba. To je še zadnji organ stranke, ki se je moral skladno s statutom stranke izreči o vstopu v vlado. Predsednica stranke Tanja Fajon bo tako predvidoma naslednji torek v imenu SD podpisala koalicijsko pogodbo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na konferenci stranke SD po pričakovanjih do presenečenj ni prišlo. Stranka bo v novi vladi vodila štiri resorje. Na čelo ministrstva za zunanje in evropske zadeve se bo po pričakovanjih zavihtela predsednica SD Tanja Fajon, kandidat SD za ministra za gospodarstvo, turizem in šport je dolgoletni vodja poslancev SD Matjaž Han, kandidatka za pravosodno ministrico in podpredsednica stranke je Dominika Švarc Pipan, na mesto ministra za kohezijo in regionalni razvoj pa predlagajo Aleksandra Jevška.