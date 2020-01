Manjši požar na vlaku

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, je manjši ogenj zajel le zunanjo stran vlaka, goreti pa je prenehalo po izklopu garniture iz električnega omrežja. V požaru ni bil nihče poškodovan, tudi gašenje ni bilo potrebno.

Za prevoz devetih potnikov so poskrbeli gasilci, nekateri drugi so kraj zapustili sami. Vlak so pristojni s kraja dogodka že odstranili. Vzrok požara še ni znan, preiskava še ni končana, so še pojasnili na policijski upravi Kranj.