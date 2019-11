V prometni nesreči pri Goričah poškodbe utrpela otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 18. ure se je območju med Kranjem in Golnikom zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Po za zdaj znanih podatkih je povzročitelj prometne nesreče zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebni avtomobil, ki je prihajal nasproti.

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, je do nesreče prišlo na glavni cesti pri Goričah med Golnikom in Kranjem.

V vozilu udeleženca sta bila dva odrasla in dva otroka, ki sta poškodovana. Povzročitelj nesreče se je vozil sam. Test vinjenosti je pri slednjem pokazal na pozitiven rezultat. Policisti so mu odredili še strokovni pregled, postopek proti njemu pa vodijo v smeri kaznivega dejanja zoper varnosti javnega prometa.

Posledice prometne nesreče na glavni cesti v Letenicah so odstranjene in cesta je odprta, so še sporočili iz policijske uprave Kranj.

