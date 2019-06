V prometni akciji policisti zabeležili 83 kršitev kolesarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nacionalni akciji za večjo varnost kolesarjev, ki je potekala med 6. in 31. majem, so policisti obravnavali 83 kršitev kolesarjev, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota.