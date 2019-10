V prestolnici vse manj zanimanja za pečenje kostanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 28. septembra lahko v hiškah, ki so jih oddali na občini, pečejo kostanje.

V Ljubljani za peko kostanja ni več takšnega zanimanja kot v preteklosti. Letos so v primerjavi z letom 2015 ponujali polovico manj lokacij, ob tem pa so morali za dve ponoviti razpis, saj se v prvem krogu nihče ni prijavil. Najemnina se giblje od 500 evrov pa do devet tisoč evrov.

Še pred štirimi leti je Mestna občina Ljubljana (Mol) za peko kostanja ponujala 12 lokacij po mestu, letos pa so v razpisu iskali najemnike za šest lokacij. Za štiri lokacije so dobili 19 prijav, za dve pa so morali ponoviti razpis, da so našli najemnike.

Največ zanimanja je bilo pričakovano za hiški v samem središču prestolnice – Prešernov trg in Cankarjevo nabrežje. Za vsako od teh dveh so prejeli po sedem ponudb, več kot eno ponudbo pa so dobili še za hiško na Bregu oziroma Novem trgu.

Cene iste kot lani

Cene za utice so ostale enake kot lani, prav tako pa je enak ostal tudi način oddaje, kar pomeni, da je najemnina določena, ob več zainteresiranih pa odloča žreb. Najdražji najem ostaja za hiško pri Prešernovem trgu, za katero je treba odšteti devet tisoč evrov.

Ob predpostavki, da bo cena velike merice kostanja ostala 3,5 evra, bo moral najemnik najdražje hiške za pokritje najemnine v 126 dneh (toliko dni lahko ima najeto utico) prodati 2.571 velikih meric oziroma 20 velikih meric dnevno.

Vseeno je najemnina nižja v primerjavi z letom 2017, ko je znašala 13 tisoč evrov oziroma okrog 45 odstotkov več.

Brez žreba so bile oddane hiške na Miklošičevi cesti (v parku pred sodiščem), Slovenski cesti oziroma Ajdovščini in na Zaloški cesti nasproti Tržnice Moste.

Daljše obdobje za peko Letos je po kostanju v Ljubljani zadišalo prej kot v preteklosti. Ponudniki pečenega kostanja so lani občini predlagali, da bi lahko peko začeli v začetku oktobra, saj je prodaja boljša kot na primer novembra, ko je že slabše vreme. Letos so začetek premaknili še za en teden, tako da so prvi najemniki pečenje kostanja začeli 28. septembra, končali pa bodo 31. januarja prihodnje leto.

Pred leti za eno lokacijo tudi več kot 18 tisoč evrov

Skupno bo občina za šest lokacij iztržila 19.500 evrov, kar je veliko manj kot leta 2017, ko je MOL za osem lokacij za peko kostanja iztržil 33.200 evrov.

Do leta 2015 so ponudnike iskali po sistemu, kdo da več. Tako so cene za najzanimivejše lokacije dosegle tudi 18.500 evrov za sezono.

Za Halo Tivoli in Gospodarsko razstavišče ni zanimanja

V letošnjem razpisu sta s seznama lokacij izpadli Hala Tivoli in Gospodarsko razstavišče, ker že lani bilo zanimanja. Lani pa so v primerjavi z letom 2017 ukinili lokacijo na Kongresnem trgu, kjer je najemnina znašala pet tisoč evrov.