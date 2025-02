Štajerska avtocesta ponovno odprta

Štajerska avtocesta je ponovno odprta med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Ostaja daljši zastoj med Krtino in Blagovico proti Celju ter na regionalni cesti Krtina - Trojane.

Po do sedaj znanih podatkih je prišlo v predoru do treh prometnih nesreč oziroma naleta vozil, v katerih je bilo udeleženih več vozil. Po prvih podatkih naj bi se pri tem lažje poškodovala ena udeleženka prometne nesreče, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti vse voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje, upoštevajo navodila policistov in upravljalca cest ter uporabijo vzporedno magistralno cesto, so še navedli.

Za osebna vozila sta možna obvoza Kamnik-Vransko, čez Tuhinjsko dolino ali Šentjakob-Litija-Zagorje-Izlake-Trojane, svetuje prometnoinformacijski center.