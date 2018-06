V poštnem logističnem centru ponoči intervencija zaradi pošiljke z belim prahom

Po podatkih centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje se je malo pred polnočjo v poštnem logističnem centru ob Cesti v Mestni log v Ljubljani iz poštne pošiljke usul bel prah. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so pošiljko zavarovali in osamili osebo, ki je bila v stiku z njo. Vzorce prahu je odvzela dežurna Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani ter po analizi ugotovila, da je bil test na antraks negativen.