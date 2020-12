V Piranu zagorela hiša, sedem oseb prepeljali v bolnišnico #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V večstanovanjski stavbi v središču Pirana je včeraj popoldne izbruhnil obsežen požar. Eno stanovanje v drugem nadstropju je pogorelo v celoti, v tretjem nadstropju pa je požar zajel eno stanovanje. Sedem oseb so odpeljali na zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so bili včeraj ob 16.25 obveščeni, da v Piranu gori hiša. Požar je izbruhnil v središču Pirana, v drugem nadstropju stavbe, v kateri ima prostore gostilna Delfin. Pri gašenju požara je sodelovalo okoli 40 gasilcev iz Sečovelj, Pirana in Kopra.

Šest oseb so rešili iz gorečega objekta in jih zaradi nadihanega dima odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Prav tako so zaradi toplotne preobremenitve pri gašenju v bolnišnico odpeljali gasilca Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Piran.

Foto: PGD Sečovlje

V drugem nadstropju je eno stanovanje pogorelo v celoti, v tretjem pa je požar zajel eno stanovanje. Nastala je velika materialna škoda.

Zahtevno reševanje stanovalcev

Kot so pojasnili v piranski občini, je bilo gašenje zelo zahtevno, saj je bilo treba najprej rešiti stanovalce. Nekaj naj bi se jih po podatkih občine zaprlo v toaletni prostor, reševanje pa je potekalo tudi s strehe.

Po zatrjevanju pristojnih objekt ni v nevarnosti, da bi se porušil. Danes kriminalisti opravljajo ogled kraja požara.