V petek in soboto bo občutno topleje

Danes in jutri se bo nadaljevalo sončno in hladno vreme. V petek bo zapihal jugozahodni veter, dnevne temperature se bodo gibale okoli 10 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno pooblačilo, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija.

V petek bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter.

V soboto bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po kotlinah megleno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, še napovedujejo vremenoslovci.