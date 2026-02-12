Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
20.49

Četrtek, 12. 2. 2026, 20.49

33 minut

V Novem mestu pri nekaterih romskih vprašanjih zaznavajo napredek, pri drugih ne

Sa. B., STA

Romsko naselje Žabjek | Na policiji po besedah vodje Policijske uprave Novo mesto Bora Jegliča opažajo predvsem upad kaznivih dejanj. | Foto Komunala Novo mesto

Na policiji po besedah vodje Policijske uprave Novo mesto Bora Jegliča opažajo predvsem upad kaznivih dejanj.

Foto: Komunala Novo mesto

Novomeški občinski svetniki so se na današnji seji seznanili z izvajanjem občinske strategije za Rome za obdobje 2022-2030 in splošnim stanjem, povezanim z romskimi vprašanji. Iz dokumenta je razbrati, da večjega napredka pri zaposlovanju in bivanju Romov ni bilo, je pa zaznati napredek pri obiskovanju šole in manjšemu številu kaznivih dejanj.

Napredek na nekaterih področjih so prinesli predvsem lani sprejeti noveli zakona o osnovni šoli in o vrtcih ter zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon, ki je začel veljati novembra. Pozitivne spremembe je občinskim svetnikom danes predstavil predsednik vladnega strokovnega sveta za spremljanje izvajanja Šutarjevega zakona Branko Lobnikar.

Izboljšanje varnosti na območjih, kjer živijo Romi

Prvo poročilo, ki so ga naredili v svetu in s katerim se bo vlada po Lobnikarjevih besedah predvidoma seznanila na terenski seji prihodnji teden v Krškem, kaže, da se je na območjih, kjer živijo Romi, bistveno izboljšala varnost. To pripisuje povečanim pooblastilom policije in njeni večji navzočnosti na terenu. Izboljšala sta se tudi prisotnost otrok v šolah in izterjava prekrškov, je povedal.

Na policiji po besedah vodje Policijske uprave Novo mesto Bora Jegliča opažajo predvsem upad kaznivih dejanj. Tista, ki se pojavljajo, pa so v veliki večini preiskana. Opažajo predvsem upad premoženjske kriminalitete, ki jo je letos za več kot polovico manj kot v enakem obdobju lani. Pol manj je tudi prekrškov s področja javnega reda in miru, je povedal. Je pa slabša prometna varnost, kjer jih po njegovih besedah čaka še nekaj dela.

Vodja urada za družbene dejavnosti na Mestni občini Novo mesto Meta Retar Kramar je potrdila Lobnikarjeve podatke, da se izboljšuje navzočnost romskih otrok v šolah. Opažajo tako njihovo povečano prisotnost v šolah kot v prevozih v šolo, ki jih Romom zagotavlja občina, je povedala.

Prav velikega napredka ni, ko gre za zaposlovanje Romov. Razlog za to je po besedah Retar Kramar med drugim v tem, kar povedo tudi Romi sami, da je denarna socialna pomoč po višini zelo blizu minimalni plači, zato se delo ne izplača. Opažajo tudi, da so Romi, ki delajo, pogosto žrtev napadov ostalih Romov, ki jim delo ni posebna vrednota. Težavo predstavlja tudi dejstvo, da je več kot 70 odstotkov brezposelnih Romov dolgotrajno nezmožnih za delo.

Črne gradnje se širijo še naprej

Večjega napredka v občini ne opažajo niti, ko gre za bivanjske razmere Romov, čeprav je občina v zadnjih letih vseh romskih naseljih zagotovila osnovno komunalno infrastrukturo. Težava je, da se črne gradnje še naprej širijo, da Romi javno infrastrukturo pogosto poškodujejo, ter da ne kažejo nobene želje, da bi bivalne objekte, ki so jih postavili na črno, legalizirali, ocenjujejo na občini.

Vse omenjene težave zaznava tudi pregled izvajanja občinske strategije za Rome v obdobju 2022-2030, s katerim se je danes seznanil občinski svet. Na podlagi pregleda bo zdaj občinska uprava pripravila potrebne spremembe, ki bodo šle v 14-dnevno javno razpravo, nato pa naj bi jih potrdil občinski svet.

Nekateri svetniki so bili sicer danes do tovrstnih strategij kritični. Jasna Kos (Lista Gregorja Macedonija) je opozorila, da takšne in drugačne strategije nastajajo že vrsto let, a so brez učinka, če ni aktivnosti na terenu. Zato je ocenila, da bodo potrebne predvsem te. Da se trenutno preveč dela v pisarnah in premalo na terenu, je ocenil Adolf Zupan (SG Stranka generacij). Opozoril je tudi, da so tisti, ki delajo z Romi, premalo plačani. "In dokler to ne bo urejeno, ukrepi ne bodo prijeli," je menil. Samostojni svetnik Silvo Mesojedec pa je v strategiji pogrešal predvsem konkretne podatke o tem, koliko denarja gre za kaj in kakšni so učinki posameznih aktivnosti.

Občinski svetniki so danes potrdili tudi višje cene v novomeških vrtcih. Te bodo višje za 3,2 odstotka. Zvišanje je po besedah župana Gregorja Macedonija predvsem posledica dviga višine minimalne plače.

