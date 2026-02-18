Zoper 20-letnega osumljenca za napad na Šutarja uvedli sodno preiskavo

Novomeško sodišče je ugodilo zahtevi tamkajšnjega tožilstva za sodno preiskavo zoper 20-letnika, ki je osumljen napada na Aleša Šutarja in je trenutno še vedno v priporu, so potrdili na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu in dodali, da je sklep o uvedbi preiskave pravnomočen.

Več podrobnosti o zadevi, tudi tega, ali sta osumljenca v omenjeni zadevi še vedno dva, poleg 20-letnika torej še vedno tudi prvotno priprti 21-letnik, zaradi interesa postopka s tožilstva za zdaj niso posredovali. Kot so zapisali, bodo javnost o primeru obvestili, ko bodo v zadevi znana nova dejstva in njihova objava ne bo škodovala interesom postopka.

Novomeško sodišče je osumljencu za napad 25. oktobra lani pred klubom LokalPatriot, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar, podaljšalo pripor še za nadaljnjih 30 dni. 20-letnik bo tako v priporu še najmanj do 17. marca.

V priporu od 17. decembra

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov. Danes časnik poroča, da na sodišču še vedno potekata dve sodni preiskavi proti dvema obdolženima za isti dogodek. Sumi policistov, da naj bi bila ena od prič, ki je prvega osumljenega razbremenila, podkupljena, na potek sodnih preiskav nimajo nobenega vpliva, saj sum vsaj za zdaj še ni potrjen, dodaja Dnevnik.

Kot so za časnik pojasnili na novomeškem sodišču, trenutno nimajo na voljo podatka, da bi bil sum vplivanja na priče kakorkoli izkazan. "V tej fazi postopka se ne ugotavlja verodostojnosti izpovedb prič, temveč je to pridržano senatu na glavni obravnavi, če bo v konkretnem postopku seveda izvedena," so pojasnili.

Na tožilstvu po prejetem mnenju Inštituta za sodno medicino o poškodbah pokojnika in njegovem psihofizičnem stanju v kritičnem času vztrajajo pri očitkih za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe. Ker je inštitut poškodbe označil za hude, bi lahko tožilstvo po pisanju Dnevnika očitke spremenilo tudi v povzročitev hude telesne poškodbe, za kar je predpisana nekoliko nižja kazen.