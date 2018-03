V noči na nedeljo prihaja hladna fronta

Danes bo oblačno, dež pa se bo iznad zahodnih krajev počasi širil proti vzhodu. Manjkalo ne bo niti vetra, saj bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Proti večeru in čez noč se bodo padavine še okrepile, predvsem na Primorskem pa lahko tudi zagrmi.

Foto: Arso

Najnižje jutranje temperature bodo v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 10 stopinj. Čez dan se bo vendarle nekoliko otoplilo, najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16, na severozahodu pa okoli 7 stopinj Celzija.

Čeprav se bo jutrišnji dan spet začel oblačno in deževno, bo dež sredi dneva in proti popoldnevu oslabel, na vzhodu tudi prehodno ponehal. Veter bo vztrajal, najvišje dnevne temperature pa se bodo večinoma gibale od 10 do 17 stopinj Celzija.

Foto: Thinkstock

V soboto se bodo padavine od zahoda spet okrepile in zajele vso Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Do nedelje zjutraj bodo padavine večinoma ponehale. V nedeljo se bo delno zjasnilo, sredi dneva in popoldne bo mogoča kakšna ploha.

Tudi izleti v sosednje pokrajine ne bodo sončni, v hribovitih krajih Furlanije Julijske krajine in v Gorskem Kotarju bo že dopoldne rahlo deževalo, popoldne in zvečer pa se bodo padavine krepile in razširile nad vse sosednje pokrajine. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Po hladnem začetku prihodnjega tedna temperature spet nad deset stopinj

V noči na nedeljo nas bo prešla hladna fronta, tako da se bo v višinah malenkost ohladilo, posledično pa bodo tudi jutranje temperature nekoliko nižje, so nam sporočili iz Arsa. V ponedeljek se bomo tako prebudili v hladno jutro s temperaturami malo nad ničlo, kar je hladneje kot ta teden.

Sicer pa bo ob koncu prihodnjega tedna vreme letnemu času primerno. Temperature se bodo gibale do okoli 15 stopinj Celzij, pričakovati pa je tudi občasne plohe.