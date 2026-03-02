V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes predali namenu novo multidiagnostično rentgensko napravo, ki po besedah vodstva med drugim prinaša večjo varnost in kakovost obravnave bolnikov. Investicije nadaljujejo, letos bodo tako v bolnišnici dobili še vrsto novih diagnostičnih naprav.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob predaji poudarila, da je posodobitev opreme nujna, potem ko se je v preteklih letih zaradi pomanjkanja investicij v številnih bolnišnicah nabrala zastarela tehnologija.

"Vsaka taka posodobitev pomeni boljšo kakovost in varnost obravnave, natančnejše izvide ter manj sevanja, kar je pomembno tako za paciente kot za zaposlene," je dejala in napovedala, da bodo vlaganja v javni zdravstveni sistem nadaljevali.

Direktor bolnišnice Roman Ladislav Ratkai je poudaril, da nova rentgenska naprava nadomešča staro iz leta 2010, za katero dobavitelji v zadnjih letih niso več zagotavljali niti rezervnih delov.

"Vsaka okvara bi pomenila velik problem za bolnišnico in paciente. Z novo napravo pa bo manj sevanja, preiskave bodo hitrejše in kakovostnejše," je dejal Ratkai. Kot je poudaril, ima bolnišnica ustrezne prostore in kader, zato jim prehod na novo opremo ne bo povzročal motenj pri delu. Novo napravo, vredno 750 tisoč evrov, bodo začeli uporabljati takoj.

Poudaril je tudi širši pomen naložbe za Pomurje, saj po podatkih bolnišnice kar 94 odstotkov pacientov prihaja iz pomurske regije, večina zdravstvenih storitev pa se tako opravi doma, brez napotitev v Maribor ali Ljubljano.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je zaposlenih približno 1.230 ljudi, dnevno se skozi bolnišnico zvrsti okoli tisoč obiskovalcev, trenutno je hospitaliziranih približno 300 pacientov. Foto: STA

Dnevno bodo na napravi pregledali vsaj 150 bolnikov

Predstojnica radiološkega oddelka Marija Šantl Letonja je povedala, da bodo na novi napravi dnevno pregledali 150 ali več bolnikov, predvsem urgentne bolnike s poškodbami, pa tudi bolnike, ki potrebujejo rentgensko slikanje pljuč in srca. Naprava omogoča tudi diaskopske in kontrastne preiskave ter druge diagnostične in terapevtske posege.

Sredstva za investicijo so zagotovljena iz evropskih kohezijskih sredstev za vzhodno Slovenijo. Letos je bolnišnica poleg tega že pridobila mamograf, po Ratkaievih besedah pa pričakujejo še magnetno resonanco, angiograf in CT.

V okviru aktualnega investicijskega cikla bodo tako dobili pet ključnih aparatov, za kar bodo prejeli približno 5,7 milijona evrov državnih sredstev. V zadnjih treh letih je bolnišnica za opremo in infrastrukturne projekte skupaj pridobila več kot 30 milijonov evrov, je povedal Ratkai. Med drugim so izvedli več obnovitvenih del, gradijo katetrski laboratorij, obnovili so negovalni oddelek.

