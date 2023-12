V Mastercard praznično vasico to soboto prihaja Borut Pahor s posebnim gostom

Oglasno sporočilo

Foto: Mastercard

Nekdanji predsednik Borut Pahor bo v priljubljenem Mastercard podkastu navdiha namreč gostil človeka, ki je skupaj z nogometaši v minulih tednih poskrbel za pravo evforijo, selektorja Matjaža Keka.



V soboto, 9. decembra, ob 17. uri, bosta tako v Mastercard praznični vasici premierno posnela epizodo podkasta v živo pred občinstvom.

Mastercard praznično vasico lahko obiščete vse do konca leta in se prepustite kobariškim okusom Hiše Polonka, ki bo vaše brbončice med drugim razvajala z legendarnim Frankovim angleškim rozbifom, tradicionalno friko in štruklji. Na uspe starega in novega leta lahko s prijatelji, sodelavci in najbližjimi nazdravite tudi z bogato ponudbo pijač Merit Showrooma. Prazniki ne smejo miniti brez dobre glasbe, zato v sodelovanju s Hitradiem Center na NLB Odru priložnosti vse do 15. decembra nastopajo tudi mladi glasbeni talenti, sledili pa bodo večeri z znanimi glasbeniki in DJ-jem.

V prijetnem ambientu Mastercard praznične vasice lahko uživate vsak dan med 14. in 22. uro.



Prijazno vabljeni!



Foto: Mastercard

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.