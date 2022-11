V Mariboru se je zgodila skupnost "Jaz s'n tu'i dal"

Oglasno sporočilo

Drsališča na prostem so v prednovoletnem času postala stalnica že v praktično vsaki malo večji vasi, v mestih pa je ponekod takšnih drsališč tudi več. Tako je bilo pred leti tudi v Mariboru, a po nekajletnem premoru se je lansko zimo mlad gostinec Silvester Gorjup odločil, da vzame zadevo v svoje roke. Ob mestnem parku, kjer ima svoj gostinski lokal, je postavil drsališče, ki je kmalu privabilo cel kup otrok, saj je bilo to edino drsališče na prostem v mestu. S tem so bili povezani zelo visoki stroški, ki jih je Silvester odplačeval še nekaj časa za tem, ko se je sneg že zdavnaj stalil.

Kljub lanskoletni izkušnji je že razmišljal o drsališču v letošnjem prednovoletnem času, a bolj, kot se je poigraval s to idejo, bolj je videl, da se mu tokrat finančno nikakor ne bo izšlo. Svojo srečo je poskusil še pri občini oz. tamkajšnjem zavodu za turizem, kjer pa so ga odpravili, da finančno ne morejo podpreti projekta, lahko pa ga le promocijsko.

Takrat je na svojem profilu na Facebooku objavil posnetek, v katerem je javnosti sporočil, da letos žal drsališča na prostem ob mestnem parku ne bo, ker se finančno enostavno ne izide. To je hkrati pomenilo, da celoten Maribor ne bo imel drsališča na prostem, saj so se občinske oblasti odločile, da ga tudi letos ne bodo postavile.

Posnetek je naletel na izjemno velik odziv in kmalu zatem so Silvestra poklicali iz mariborskega podjetja VBO, znanega po premium zobni ščetki VBO, kjer so se odločili podpreti projekt z donacijo 5.000 evrov. Prokurist podjetja VBO je ob tem izjavil: "Ko je do nas prišla novica o tem, da tudi letos v Mariboru ne bo drsališča na prostem, nam je bilo resnično hudo. Še posebej zato, ker bi otroci po dveh letih epidemije covid-19 in neke vrste ukradenem otroštvu bili ponovno prikrajšani, da bi se vsaj v decembru imeli lepo. Zato ob tem nismo mogli ostati mirni in smo se takoj odločili projekt podpreti, k temu pa pozivamo tudi druge. Videti iskrice v očeh nasmejanih otrok na drsališču je nekaj neprecenljivega."

Takrat je tudi padla odločitev o zagonu projekta za skupnostno financiranje (crowd funding). Projekt so poimenovali čisto po mariborsko "Jaz s'n tu'i dal" in pravkar prek platforme Indiegogo zbirajo potrebna sredstva. Cilj je zbrati 40.000 evrov, kolikor po ocenah znaša celotna vrednost projekta.





Silvester je ob tem povedal: "Zelo sem vesel, da se lotevamo tega projekta. Mesto Maribor kot drugo največje mesto mora imeti drsališče. Drsanje je športna aktivnost. Lansko leto so nas obiskovali bodoči hokejisti v polni opremi, balerine iz sosednje šole, študenti iz Španije (Erasmus). Prihajali so učenci na športne dneve, starejši občani, bivši umetnostni drsalci itd. Letos želimo nadgraditi in organizirati brezplačne koncerte, disko drsanja, čarobni december in še kaj."

Sredstva se še naprej zbirajo na naslovu www.jazsntuidal.si, kamor vabijo vse ljudi dobre volje, ki želijo s svojim prispevkom pomagati, da skupaj pričarajo nasmeh na obrazu najmlajših. "Vsak evro nam pomeni veliko, zato se vsem donatorjem že vnaprej zahvaljujemo," je dodal Silvester Gorjup, ki je izjemno vesel nad aktivacijo Mariborčanov kot skupnosti. Tako lahko rečemo, da se je v Mariboru ponovno zgodila skupnost, ki dokazuje, da je velike stvari mogoče izpeljati, ko skupnost stopi skupaj.

