V ljutomerskem domu starejših prihodnji teden že obiski

Kot so sporočili iz doma, imajo v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor pripravljena tudi strokovna navodila, ki bodo omogočila obiske. Ti se bodo začeli postopoma, ko bodo bodo za to izpolnjeni vsi pogoji. Na začetku tedna bodo o načinu obiskov obvestili tudi svojce, poroča STA.

"Pristop UKC Maribor, ki svoje znanje ob delu in z zgledom prenaša na zaposlene v domu in nekatere gostujoče zaposlene, se je pokazal kot zelo učinkovit," pravijo v ljutomerskem domu. Zastavili so tudi aktivnosti za prihodnje dni.

Veliko olajšanje za stanovalce je tudi to, da lahko pod nadzorom občasno zapustijo sobe in se sprehodijo po domskem delu parka, so še sporočili iz Ljutomera.