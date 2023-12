V Ljubljani pridržali 11 oseb, osumljenih kaznivih dejanj zoper človečnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na širšem območju Policijske uprave (PU) Ljubljana poteka več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj iz skupine kaznivih dejanj zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje in spolno nedotakljivost, so potrdili na PU Ljubljana. V postopku je trenutno pridržanih 11 oseb.