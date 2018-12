V Ljubljani opažajo porast gripe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana opažajo porast gripe (influenca A) in respiratornih okužb. Kot so zapisali na Twitterju, so zaenkrat okužbo z influenco A potrdili pri 30 testiranih osebah.