V Ljubljani odprli nov trg #video

V prestolnici so obnovili Prekmurski trg. Gre za ureditev doslej zanemarjenega trikotnika med Poljanskim nasipom ob Ljubljanici in Poljansko cesto. V majhen park, doslej znan po brezdomcih in pijancih, bo čez nekaj tednov prišel še spomenik. V obliki 340 lončenih posod, le da bodo iz marmorja, ki ponazarjajo obdobje, ko so med 6. in 12. stoletjem Slovani poselili Prekmurje.