V letošnjem letu šest državnih proslav

Na proslavi ob Prešernovem dnevu, ki bo 7. februarja, bodo tradicionalno podeljene tudi Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti.

Z državno proslavo na predvečer praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki bo 16. avgusta na predvečer praznika, bomo počastili spomin na stoto obletnico odločitve s Pariške mirovne konference, po kateri je Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS.

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju bo na predvečer praznika 26. aprila. Dan državnosti bomo s proslavo zaznamovali 24. junija, dan reformacije 30. oktobra, dan samostojnosti in enotnosti pa bomo obeležili na proslavi 23. decembra.

Po odločitvi Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve bodo, podobno kot v zadnjih šestih letih, prek javnega poziva kot pomoč organizatorjem sofinancirane proslave ob nekaterih državnih praznikih, ki jih v letu 2019 ne bomo obeležili z državnimi proslavami. To so proslave ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini, dnevu suverenosti in dnevu Rudolfa Maistra. Republika Slovenija državne proslave ob teh praznikih organizira vsakih pet let, so še spomnili v sporočilu po seji vlade.