V kombiju prevažal kar 29 prebežnikov, 14 jih je pobegnilo

Novogoriški policisti so pred dnevi na počivališču v Šempasu ustavili 35-letnega voznika kombija. V postopku so ugotovili, da se je v kombiju na treh kvadratnih metrih in pol gnetlo kar 29 državljanov Pakistana. Polovica je med postopkom pobegnila, preostali so zaprosili za azil. Preiskovalni sodnik je za 35-letnega državljana BiH odredil pripor.

Prometnim policistom, ki so 35-letnega voznika zaustavili 29. aprila okoli 21. ure, so zaradi večjega števila ilegalnih migrantov na pomoč priskočili policisti iz drugih policijskih enot in novogoriški kriminalisti. Vidno oslabljenim tujcem so na kraju pomoč nudili tudi uslužbenci tamkajšnjega bencinskega servisa, ki so jih oskrbeli z vodo, so zapisali na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Policisti so ugotovili, da tujci nimajo ustreznih dokumentov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti oz. potrditi njihovo identiteto ter zakonitost vstopa in bivanja v Sloveniji. Po doslej zbranih podatkih pa naj bi bili vsi državljani Pakistana.

Pobegnilo 14 prebežnikov

Med postopkom so ti začeli bežati proti gozdu v smeri Šempasa. Policisti so jih uspeli zaustaviti 15 in jih nato prepeljali v prostore tamkajšnje policijske postaje za izravnalne ukrepe. Vsi so zaprosili za azil, zato so jih namestili v Azilni dom Ljubljana. Preostalih 14 tujcev je pobegnilo in jih policija ni izsledila.

Osumljeni je sicer v vozilu, ki je registrirano za prevoz največ treh oseb, v manjšem tovornem prostoru dimenzij 2,6 krat 1,4 metra oz. na 3,6 kvadratnega metra prevažal kar 29 tujcev brez dovoljenja za vstop v Slovenijo.

Kot so zapisali na PU Nova Gorica, je 35-letnik povzročil tudi nevarnost za življenje in zdravje teh ljudi, a so ga za zdaj osumili le kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Zoper 35-letnega voznika odredili pripor

Zoper osumljenega so najprej odredili pridržanje, vozilo in pripomočke za izvedbo kaznivega dejanja so mu zasegli. Opravili so tudi hišno preiskavo na naslovu njegovega stalnega bivališča na območju PU Ljubljana. Pozneje so ga privedli k novogoriškemu preiskovalnemu sodniku, ki je zoper 35-letnika odredil pripor. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora od enega do osmih let in denarna kazen, so zapisali na PU Nova Gorica.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta 2019 so tamkajšnji policisti zaradi nedovoljenega prehoda oz. prestopa zunanje schengenske državne meje s Hrvaško obravnavali 56 oseb, ki so bodisi z javnimi prevoznimi sredstvi bodisi z organiziranimi prevozi po prestopu meje s Hrvaško skušali pripotovati na mejo Slovenije z Italijo in nadaljevati pot v Italijo, so še navedli.