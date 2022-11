Poslanci soglasno potrdili zvišanje pokojnin #foto

DZ je s 70 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog interventnega zakona, po katerem se bodo pokojnine novembra in decembra uskladile za 4,5 odstotka. Za isti odstotek bo omejen tudi dvig oskrbnin v domovih za starejše.

Vlada želi z zakonom povečati prihodke upokojencev še pred redno uskladitvijo pokojnin, ki bo v višini približno 4,9 odstotka izpeljana februarja, izveden pa bo tudi poračun za januar. Uskladitev, ki jo novembra in decembra prinaša zakon, pri povprečni pokojnini po navedbah predstavnikov pristojnega ministrstva pomeni 40 evrov v novembru in prav toliko v decembru.

Poleg tega želi vlada s sprejetim zakonom preprečiti visok dvig oskrbnin v domovih zaradi višjih stroškov v času vsesplošne draginje in zaradi nedavnega dogovora za boljše plače zaposlenih v domovih. Brez interventnega zakona bi se oskrbnine že ta teden po svarilu predstavnikov pristojnega ministrstva povprečno dvignile za 30 odstotkov oz. tudi do 300 evrov.

V Svobodi, SD in Levici zadovoljni, da bodo upokojenci dobili pomoč

DZ je danes obravnaval predlog interventnega zakona. Z njim se bodo pokojnine novembra in decembra uskladile za 4,5 odstotka. Za toliko bo tudi omejen dvig oskrbnin v domovih. V Svobodi, SD in Levici so zadovoljni, da bodo upokojenci dobili pomoč, v SDS in NSi pa kritični, ker bodo večji znesek dobili tisti z višjimi prejemki.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je dejal, da želi vlada povečati prihodke upokojencev še pred redno uskladitvijo pokojnin, ki bo v višini približno 4,9 odstotka izvedena februarja.

Prav tako želijo s predlogom preprečiti visok dvig oskrbnin v domovih zaradi višjih stroškov in zaradi nedavnega dogovora za boljše plače zaposlenih, je pojasnil. Brez interventnega zakona bi se oskrbnine že ta teden po njegovih navedbah povprečno dvignile za 30 odstotkov oz. tudi do 300 evrov.

Levica: Pri predlogu gre za premostitveni dvig pokojnin

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v Levici dejali, da gre pri predlogu za premostitveni dvig pokojnin. Prav tako predlog zagotavlja pomoč socialnovarstvenim zavodom pri poravnavi stroškov. V nasprotnem primeru bi morali stroške prenesti na oskrbnine.

Sredstva za povečan prejemek upokojencev bo kril državni proračun in torej ne bodo izplačana iz pokojninske blagajne, so pojasnili v Svobodi. Po njihovih besedah višji znesek po predlogu zakona tudi ne bo vplival na možnost za pridobitev denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

SD meni, da mora država v času vsesplošne draginje priskoči na pomoč prebivalcem

V SD so medtem poudarili, da je pomembno, da država v času vsesplošne draginje priskoči na pomoč prebivalcem. Kot so spomnili, je do zdaj tako že sprejela odločitev o izplačilu energetskega dodatka in o pomoči družinam, ki prejemajo otroški dodatek.

V opoziciji kritični, ker bodo večji znesek dobili tisti z višjimi prejemki

V opozicijski NSi, kjer so predlogu ob današnjem glasovanju sicer napovedali podporo, so poudarili, da daje več tistim, ki imajo višje pokojnine, medtem ko bodo prejemniki nižjih pokojnin dobili manj. S svojim dopolnilom želijo zato pomanjkljivost, ki so jo ugotovili, odpraviti, višji znesek pa poimenovati solidarnostni dodatek za upokojence.

V SDS bi medtem s svojim dopolnilom pri izplačilu povečanega dela prejemkov za november opravili tudi poračun za oktober. Poleg tega bi ob izplačilu pokojnin za december izplačali poračun letnega dodatka za letos oz. božičnico v višini od 50 do 300 evrov, pri čemer bi prejemniki nižjih pokojnin dobili več od tistih z višjimi.

DZ bo o vloženih dopolnilih odločal danes v okviru glasovanj.