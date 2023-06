V Hrastniku anonimna grožnja s podtaknjenim eksplozivom

Danes v jutranjih urah so na Policijski postaji Hrastnik prejeli pisemsko pošiljko, ki je vsebovala grožnje o nastavitvi eksplozivnega sredstva v Hrastniku. Policisti so lokacijo pregledali, tudi s pomočjo službenih psov za iskanje eksploziva, so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policija ni našla nevarnih predmetov

Pri tem nevarnih predmetov niso odkrili, vendar pa bo danes povečana prisotnost policistov na tem območju, so napovedali. Policisti še zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

To pa je že drugi tak incident v Hrastniku v kratkem. Pred dvema dnevoma so na Policijski postaji Hrastnik prav tako prejeli podobno obvestilo in izvajali ukrepe za zaščito ljudi in premoženja, kjer pa prav tako nevarnih predmetov niso odkrili, so navedli na PU Ljubljana.

Župan upa, da gre samo za provokacijo

Župan Hrastnika Marko Funkl je za STA dejal, da že dolgo niso zabeležili kakšnega tovrstnega incidenta, in upa, da gre samo za provokacijo. Po njegovem mnenju so grožnje sicer uperjene prav v 3. festival delavskega filma Kamerat, ki te dni poteka v njihovi občini. Četrtkovega odprtja festivala se je udeležila ministrica za kulturo Asta Vrečko, drevi pa bo v okviru festivala tudi okrogla miza o delavskem boju, ki se je bo udeležil podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Oba vladna člana sicer prihajata iz Levice, od koder je bilo popoldne slišati skrbi, saj naj bi v eni od pošiljk po besedah župana Funkla avtor grozil zaradi zbiranja "levičarske srenje".

A sta obenem tako župan kot PU Ljubljana zagotovila, da grožnje niso bile naslovljene na nobeno konkretno fizično osebo.

Luka Mesec je prišel v Hrastnik

Mesec se je večernega dogodka tako vseeno udeležil, so potrdili v Levici. "Upam pa, da so to grožnjo slišali predvsem tisti, ki netijo razne kulturne vojne, spore in podobno po družbenih omrežjih. Mislim, da je to dober pokazatelj, da pozivanje k državljanski vojni in podobne stvari niso šale," je za TVS dejal koordinator Levice Mesec.

Na policiji pa na vprašanje o morebitnem povečanem varovanju podpredsednika vlade odgovarjajo, da podatkov o izvajanju ukrepov v povezavi z varovanimi osebami in drugimi državnimi funkcionarji zaradi njihove varnosti ne morejo razkrivati.

Na grožnje so se odzvali tudi na ministrstvu za kulturo. "Danes so nas pretresle grožnje z bombo in grožnje, ki so jih bili deležni ustvarjalci festivala Kamerat ter vsi prebivalci Hrastnika. Grožnje, ustvarjanje strahu in nelagodja v družbi je nesprejemljivo in vsega obsojanja vredno," so zapisali na Twitterju.

Funkl je sicer dejal, da so organizatorji in policija izvedli vse ukrepe za zaščito območja v skladu z varnostnim načrtom.

Avtomobili v ognjenih zubljih

Dodatne skrbi je sicer povzročil še en incident, ko je v torek zvečer doslej še neznani storilec zanetil ogenj na dveh zapuščenih vozilih na ploščadi v Hrastniku, kjer bi morala v sredo potekati občinska proslava. Ogenj se je nato razširil še na tretje vozilo, ki je bilo parkirano v bližini. Policisti še ugotavljajo vse okoliščine tega požara in bodo o okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Po doslej znanih podatkih požar vozil ni povezan s prejetimi pisnimi grožnjami, vendar pa policisti v vsakem primeru v preiskavi vedno preiskujejo v vse smeri in odkrivajo ali med dogodki na določenem območju obstajajo kakšne povezave," so pojasnili na PU Ljubljana. Funkl pa je povedal, da so morali proslavo premakniti na drugo lokacijo.

Festival Kamerat bo potekal do nedelje, filmi pa bodo, tako kot prejšnja leta, predvajani 40 metrov pod zemljo, v opuščenem rudniškem rovu, na kompresorski postaji, in letos novem prizorišču na prostem, ki so ga poimenovali Plato pri jašku.