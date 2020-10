V Franciji v povezavi s fotografijami zlorab otrok aretirali 60 ljudi

Francoska policija je aretirala okoli 60 ljudi, ki jih sumijo, da so prenašali s spleta, si ogledovali ali posredovali naprej več tisoč fotografij in videoposnetkov spolnih zlorab otrok. Med njimi so štirje osumljeni tudi posilstva otrok, je danes sporočila policija.

"To kaže, da prenašanje otroške pornografije ni nepomembno. Nekateri lahko preidejo k dejanjem," je povedal vodja urada francoske policije za preiskovanje pedofilije Eric Berot, piše STA.

Med osumljenci so nogometni trener, imam, računalničar, upokojeni učitelj in več brezposelnih ljudi. Skoraj vsi so moški. Je pa med osumljenci tudi par, ki si je fotografije ogledoval skupaj. "Ni enega profila. Vpleteni so ljudje iz vseh družbenih krogov," je povedal Berot. Okoli deset osumljencev je bilo oblastem zaradi tovrstnih dejanj poznanih že od prej, navaja STA.

Fotografije so si osumljenci delili med svojimi omrežji, tako da niso uporabljali osrednjega strežnika. Preiskovalci so s programom, ki ga uporablja tudi FBI, vdrli v omrežje, izsledili IP-naslove uporabnikov in nadzorovali njihove prenose s spleta.

Racije, ki so se začele v ponedeljek, so potekale v okoli 30 francoskih departmajih, v njih je sodelovalo 220 policistov. Zasegli so okoli sto zunanjih trdih diskov, več deset mobilnih telefonov in prenosnih računalnikov ter okoli 150 ključev USB, na katerih je bilo več tisoč fotografij in videov. Več deset osumljencev so predali lokalnim tožilcem. En moški, ki so ga takoj postavili pred sodišče, je bil že obsojen na deset mesecev zapora, še piše STA.