V ekvadorski prestolnici vedno več žrtev poplav

Deževalo je nepretrgoma 17 ur, zato so v prestolnici Quito nastale poplave in se sprožili zemeljski plazovi, ki so poškodovali ceste, kmetijske površine, klinike, šole, policijsko postajo in elektrarno.

Zaradi poplav so se v ekvadorski prestolnici pod vodo znašli številni domovi, odnašalo je avtomobile. Na nekem športnem igrišču je zemeljski plaz odnesel odbojkarje in gledalce.

V mestu razglasili tridnevno žalovanje

"Skupno število mrtvih je 28, 52 ljudi je bilo poškodovanih, sedem so jih hospitalizirali," je na novinarski konferenci dejal župan Quita.

V Quitu s približno 2,7 milijona prebivalcev so zaradi smrtonosnih poplav razglasili tridnevno žalovanje. Od oktobra lani je močno deževje prizadelo skupno 22 od 24 ekvadorskih provinc in zahtevalo najmanj 44 življenj.