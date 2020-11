V eksploziji v Novi Gorici umrl en človek

V zapuščenem industrijskem objektu na Cesti 25. junija v Novi Gorici je danes okoli 3. ure odjeknila eksplozija, posledično pa je izbruhnil požar v objektu. Ogenj so pogasili novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci. V objektu je bil en človek, ki je umrl zaradi poškodb, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je po do zdaj zbranih podatkih zaradi eksplozije plinske jeklenke umrl mlajši moški. Njegova identiteta bo dokončno ugotovljena in potrjena v nadaljnjem identifikacijskem postopku.

Na kraju so po eksploziji poleg novogoriških policistov in kriminalistov posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Nova Gorica, ki so iz objekta odstranili več plinskih jeklenk. Na kraju so posredovali tudi novogoriški reševalci.

O varnostnem dogodku je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti in kriminalisti so po tragični nesreči kraj zavarovali in začeli zbirati obvestila, kar se zaradi razjasnitve vseh okoliščin v tem trenutku še nadaljuje. Več podrobnosti o današnji tragediji bo policija širši javnosti posredovala kasneje.